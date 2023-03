La Pala Nembrini e Carlo Maratti secondo Costanzi

"La Pala Nembrini di Ancona nella vicenda artistica di Carlo Maratti". E’ il titolo della conferenza che si terrà oggi (ore 17.30) nella Pinacoteca di Ancona, e che avrà come protagonista la sua ex direttrice Costanza Costanzi. Introdotta dall’attuale curatore Stefano Zuffi, la conferenza illustrerà le vicende legate alla committenza della Pala, realizzata da Maratti nel 1672. Verrà poi messa in luce la genesi dell’opera, grazie a un prezioso disegno preparatorio rintracciato dalla studiosa nel Museo Civico di Osimo, esposto per la prima volta accanto all’opera. Ingresso libero; prenotazioni: [email protected] e 0712225047.