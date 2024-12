"La palazzina emergenze resta sulla carta"

Sembra incredibile ma è vero: anche nel documento di economia e finanza regionale (Defr) la giunta Acquaroli continua a promettere la costruzione della palazzina delle emergenze dell’Ospedale Profili di Fabriano. A tornare all’attacco sulla questione il consigliere regionale Antonio Mastrovincenzo.

"La palazzina – aggiunge - viene infatti menzionata nella missione 13, Programma 05, peraltro con un imbarazzante taglia e incolla tra gli ’interventi da avviare nel 2023’, quando siamo a fine 2024. Da più di 4 anni assistiamo a questa ridicola messa in scena e ad annunci ipocriti sull’imminente costruzione di questa struttura. E invece puntualmente gli annunci e le promesse rimangono tali e nulla si muove. La palazzina è un’opera attesa da anni, era stata prevista alla fine della precedente legislatura dalla giunta Ceriscioli e inserita nella programmazione dei lavori pubblici, approvata il 26 maggio 2020 dal consiglio regionale. L’amministrazione regionale di centrosinistra aveva reperito le risorse necessarie, avviando il bando di gara per la progettazione esecutiva. Purtroppo con la Giunta di destra tutto è rimasto fermo. L’intervento è previsto ogni anno nel programma delle opere pubbliche e i costi intanto sono lievitati esponenzialmente: da 12 ad oltre 21 milioni di euro in pochi anni. A gennaio 2022 l’assessore Baldelli aveva annunciato l’avvio dei lavori per la fine dello stesso anno. Solo parole."

"Ad aprile scorso, al consiglio comunale aperto sulla sanità, altre promesse e giustificazioni risibili sui motivi dei ritardi e poi il nulla assoluto – continua Mastrovincenzo nella ricostruzione -. Infine la previsione nell’ultimo programma triennale approvato il 14 ottobre scorso in consiglio regionale: tutto rimasto lettera morta. La comunità fabrianese e dell’entroterra, ferita peraltro in questi mesi anche da chiusure di aziende e licenziamenti, avrebbe grande bisogno di questa struttura che consentirebbe di ampliare gli spazi, in particolare per diagnostica, chirurgia e rianimazione, rispondendo adeguatamente alla domanda crescente e riducendo di conseguenza le liste di attesa. Ma la Giunta Acquaroli, come in tante altre circostanze, si dimostra ancora una volta totalmente incapace di dare risposte adeguate ai cittadini marchigiani."

Un’opera attesa da anni: prevista alla fine della precedente legislatura dalla giunta Ceriscioli e inserita nella programmazione dei lavori pubblici, approvata il 26 maggio 2020 dal consiglio regionale. Il progetto approvato nelle scorse settimane dall’Usr, prevede una palazzina su tre livelli distinti" e ora la cabina sisma, presieduta dal commissario per il sisma 2016 Guido Castelli, ha raggiunto l’intesa su una serie di ordinanze che vanno ad aggiornare i finanziamenti programmati saliti appunto a 21 milioni di euro.