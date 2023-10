La "Palinuro" al porto dorico. A bordo della signora dei mari

È imponente, lunga, alta: si chiama Palinuro e una volta – pensate un po’ – era impiegata come imbarcazione da pesca. Ora, è uno dei velieri più belli al mondo. Per chi non lo sapesse, la nave – sorella minore dell’Amerigo Vespucci – è ormeggiata alla banchina 1 del porto dorico. Il Carlino ci è salito ieri, alle 10.30, per documentare la bellezza di una signora dei mari, monumento italiano che tiene alto il tricolore nel mondo. Saliamo sulla passerella che alcuni uomini in divisa hanno posizionato per farci salire. Ad accoglierci, è il capitano di fregata Samuele Mondino, al comando della Palinuro da una settimana: "Siamo entrati in porto alle 8.45 e ci fermeremo fino al 13 pomeriggio, per poi fare rotta verso sud". Breve sosta a Taranto e si riparte in direzione Napoli. "È una nave la cui missione è duplice, da un lato garantisce la formazione marinaresca degli allievi, che siano della scuola navale Morosini o della scuola sottufficiali. E poi, la seconda ‘mission’ è promuovere l’immagine della forza armata e del Paese quando la nave è all’estero, aprendosi al pubblico e mostrando i valori che vengono trasmessi agli allievi: la navigazione a vela, la passione per il mare, il fare equipaggio e il condurre la navigazione come si faceva nei secoli scorsi". Ma che differenza c’è con la Vespucci? "Sono differenti come tipologia di armo, la Vespucci è impiegata per le campagne degli allievi dell’accademia navale di Livorno, del primo anno".

Oggi, lo storico veliero della Marina Militare potrà essere visitato dalle scolaresche (09.30-12.30), da associazioni e delegazioni (14-16), dai cittadini (16-19.30). Domani si replica: 9.30-11.30 scolaresche, 12.15-14 buffet per le autorità, 14.30-19 per i cittadini. Insieme al capitano, andiamo al timone, prima di scendere nel quadrato ufficiali. La trasmissione degli ordini dalla controplancia avviene tramite un vecchio interfono di ottone che non lascia spazio elle interferenze: "La nave ha un solo asse, non si manovra come una nave moderna, bisogna lavorare d’anticipo". Ognuno, a bordo, ha un ruolo, anzi – si corregge il comandante – più di uno: "Bisogna essere versatili. Oltre al comandante, c’è uno staff di ufficiali, poi ci sono i sottufficiali, i graduati e il nostromo, massimo conoscitore delle manovre a vela".

A bordo, anche donne. "L’imponente alberata conta 15 vele, lo scafo è in ferro, con lamiere chiodate, metodo di costruzione antico". Con vènti sostenuti, si raggiungono anche i 9-10 nodi, altrimenti la resistenza è tanta, dato che il veliero pesa circa mille tonnellate. Dietro il timone, è inciso il vecchio nome della Palinuro, quando ancora veniva impiegata nella pesca. Si chiamava ‘Commandant Louis Richard’. Poi, la Marina, a seguito della perdita della Cristoforo Colombo (consegnata all’ex Urss), acquisì nel 1950, dopo la Seconda guerra mondiale, la Palinuro (il varo è del ‘34).

Facendo attenzione alla testa, scendiamo con l’equipaggio nel quadrato ufficiali, dove i comandanti trascorrono momenti di relax, consumano i pasti e ricevono ospiti di un certo livello. Le due fiaccole olimpiche (‘68 e 2006) decorano le pareti, così come il tricolore e alcune lampade blu. Non tutti sanno che a bordo c’è una tradizione, la pizza della mezzanotte, "per spezzare il ritmo della guardia". La Palinuro è tornata ad Ancona dopo 5 anni: toccò la città nel 2018.

Nicolò Moricci