La pallacanestro del futuro. Patto tra la Cab Stamura e la Magnolia di serie A1: "Spazio ai nostri talenti"

Il basket giovanile e femminile anconetano prova a diventare trampolino di lancio verso la serie A. Il Cab Stamura stringe una partnership di ferro con la Magnolia Campobasso, squadra di serie A1, e apre nuove prospettive alle sue giovani atlete. Un accordo siglato ieri mattina in Comune, di fronte all’assessore Daniele Berardinelli, attraverso il quale la centenaria società e scuola di pallacanestro anconetana affiderà i suoi talenti alla collaborazione con la formazione molisana per dare uno stimolo in più e tanti esempi da seguire alle giovani leve che completano il percorso delle giovanili stamurine e sono desiderose di approdi importanti e di modelli da imitare.

Una formazione di serie A1, una società fondata nel 2017 e nella massima serie dal 2020, tra le squadre più importanti e attive del panorama cestistico nazionale al femminile, grazie a una filosofia societaria che la porta a investire molto sul settore giovanile e, appunto, su partnership come quella messa in piedi con il Cab Stamura, che di fatto al femminile diventerà una società satellite della Magnolia. Ai tavoli della sala consiliare i vertici delle due società, insieme al Coni Marche presente con il presidente Fabio Luna e all’assessore Daniele Berardinelli, ex giocatore stamurino. "Abbiamo raggiunto le cento tesserate e vogliamo dare loro un’opportunità vera –ha spiegato Gabriele Virgili, presidente del Cab Stamura –. Al maschile abbiamo prodotto campioni come Pajola e Polonara, dunque gli esempi ci sono. Ma le ragazze hanno bisogno di modelli, di figure di riferimento. Con la Magnolia parliamo la stessa lingua: non solo risultati, ma cultura sportiva".

Antonella Palmieri e Rossana Ferro, presidente e dg della Magnolia, hanno sottolineato l’importanza delle sinergie. "Il basket femminile ha bisogno di collaborazioni come questa. I giovani oggi vivono fragilità profonde, lo sport è la medicina migliore. Il nostro progetto nasce intorno ai valori, mette al centro le ragazze e i loro sogni". L’assessore Berardinelli ha ricordato i fasti sportivi anconetani, relegati al passato:"Lo sport è fondamentale per distogliere i nostri giovani sempre più dediti a tecnologia e smartphone – ha concluso Daniele Berardinelli –. In città abbiamo vissuto anni sportivi importanti, con il basket, ma anche con la pallavolo e con il calcio. Ora c’è una crisi dello sport che ha colpito un po’ tutti i settori. C’è bisogno di eroi ed eroine. Ma Ancona ha anche problemi di impiantistica, di strutture vecchie, e stiamo cercando di avviare un progetto che possa ravvivare lo sport anconetano".

Presente in sala consiglio anche Emma Giacchetti, diciottenne guardia della Magnolia nata a Macerata ed esempio di come il basket marchigiano possa esprimere talenti anche al femminile. La giocatrice ha indossato la maglia del Cab Stamura che è stata presentata e che celebra la partnership marchiata pasta La Molisana. A margine della presentazione il presidente stamurino Gabriele Virgili ha premiato con una targa Daniele Giachi, figura biancoverde di spessore sportivo e umano, indimenticata ala-centro della Stamura oggi vigile del fuoco e consigliere comunale.