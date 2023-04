"La Palombara è stata venduta"

Si è concluso un impegno di acquisto della "Palombara", la casa di via Cola a Osimo, da parte una signora di Firenze per una destinazione di interesse pubblico. L’ha comunicato il sindaco Simone Pugnaloni (nella foto) proprio in queste ore in cui le Liste civiche hanno depositato una mozione per chiedere di esercitare il diritto di prelazione. "Dopo il restauro l’imprenditrice offrirà il piano terra ad una cooperativa sociale conosciuta sul territorio che potrà così, anche di comune accordo con il Comune, ampliare la sfera dei servizi alla persone con disabilità creando nuova occupazione, e offrire un nuovo punto di ristoro a servizio della città e dei turisti. Al piano superiore realizzerà una struttura ricettiva che ben si coniuga con la richiesta fatta anche dalle minoranze di utilizzare questa struttura per tale finalità. La signora mi ha detto poi che ci sono numerosi mezzi agricoli dell’epoca nella struttura che lei stessa vorrebbe restaurare per renderli visitabili al pubblico. Osimo ha già scelto quale luogo per valorizzare la civiltà contadina la costruzione del nuovo Museo del Covo e della civiltà contadina per il quale ha perfezionato l’acquisto di un terreno a Campocavallo. La richiesta con mozione di acquistare la Palombara da parte di Simoncini profuma di demagogia".