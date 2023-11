La panchina rossa vittima dell’imbecillità dei writers

Writers fuori controllo, colpita anche la Panchina Rossa, dedicata dal Comune di Ancona alle donne vittime di violenza. In pochi giorni da quando è stata installata la Panchina Rossa di piazza Cavour ha subìto il deturpamento da parte dei vandali e poi è stata protagonista di un bellissimo gesto, poi però seguito da un fatto ancora avvolto nel mistero: una coppia di anconetani domenica mattina ha appoggiato sulla seduta un mazzetto di fiori profumati, ma la sera quel bouquet era già sparito. Tornando alla panchina simbolo dell’antiviolenza di genere e della solidarietà nei confronti delle donne, per fortuna l’amministrazione comunale si è subito accorta dell’atto vandalico e l’assessore competente, con delega alle pari opportunità, Orlanda Latini, ha provveduto a inviare una squadra di operai per tinteggiarla di nuovo. Il fatto risale ad alcuni giorni fa, ma il Carlino ne è venuto a conoscenza soltanto ieri. Ignoti hanno realizzato delle scritte sulla seduta servendosi di un pennarello. Frasi senza senso, i soliti scarabocchi tanto per imbrattare non solo un bene pubblico, ma in questo caso anche un oggetto che dovrebbe rappresentare un segno e un momento di condivisione generale. In pratica l’atto incivile è avvenuto pochissimi giorni dopo la posa della panchina di fronte alle bancarelle dei libri tra piazza Cavour e largo XXIV Maggio, a due passi proprio dalla sede comunale. Una recrudescenza del fenomeno dei writers che ha spinto la giunta comunale a mettersi al lavoro per emettere un’ordinanza specifica che dovrebbe essere firmata dal sindaco entro i primissimi giorni di dicembre. Un’altra panchina rossa verrà installata nei giardini di piazza Ugo Bassi, mentre una terza, itinerante, sarà in piazza della Repubblica, al teatro delle Muse, sabato 25 novembre nella giornata internazionale contro la violenza sulle donne.