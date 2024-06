La parabola discendente del magnate malese. Tiong l’inafferrabile, più silenzi che presenze

Tony Tiong arriva ad acquisire il 95% dell’Ancona, allora Ancona-Matelica, da Mauro Canil nel marzo del 2022. Il magnate nato a Singapore di origini malesi e di passaporto australiano, erede di una ricca famiglia di imprenditori, entra in possesso del 95% dell’Ancona, il restante 5% resta in mano a Mauro Canil. Dopo gli entusiasmi iniziali, però, i passi falsi del presidente cominciano alla fine dello scorso anno, dopo che il terreno per la costruzione del futuro centro sportivo dell’Ancona è stato assegnato ad aprile dal Comune di Ancona, tramite bando pubblico, all’Ancona Sports Center, società di Tony Tiong. L’Ancona presenta il progetto del centro sportivo a sponsor e stampa prima di Natale 2023 e annuncia che mister Tiong arriverà ad Ancona entro il 10 gennaio per completare l’operazione. Ma Tiong rimanda l’appuntamento con il sindaco Silvetti. Poi numerosi altri rinvii, nonostante a metà gennaio Tiong venga effettivamente in Italia per la partita contro il Pineto e il giorno successivo incontri la stampa per poi ripartire verso altre mete. Nessun incontro con il sindaco, nessun pagamento del corrispettivo, pari a oltre 1,2 milioni di euro meno la caparra di 130mila euro già versata. Fino allo scambio di pec con il sindaco stesso, con cui lo stesso Tony Tiong si impegna a perfezionare l’operazione entro il prossimo 30 giugno. Ma da gennaio a oggi sono anche altri gli inciampi del presidente, dalla mancanza di fiducia dimostrata nei confronti dell’ex direttore sportivo Francesco Micciola, al conseguente mancato acquisto dell’attaccante Finotto, poi decisivo con la Carrarese anche ai playoff, dalle reiterate ritrosie a rilasciare dichiarazioni, a incontrare sponsor, a spiegare le sue decisioni o, piuttosto, alla mancanza di decisioni, come quella della conferma del mister Roberto Boscaglia, o quella della decisione sul direttore sportivo, con Christian Argurio, in pole position per il ruolo dopo aver parlato con lo stesso Tiong, che poi è stato lasciato incredibilmente in sospeso. Per concludere degnamente con la notizia che ha fatto il giro d’Italia, cioè quella di un suo possibile interessamento per entrare nel capitale del Verona, dopo la quale Tiong ha ribadito con un comunicato, uscendo finalmente allo scoperto, le sue intenzioni nei confronti dell’Ancona, non smentendo però l’interesse per il Verona. Ma smentendo coi fatti di ieri, invece, le sue dichiarazioni. E perdendo ogni residua credibilità.

Giuseppe Poli