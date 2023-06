La partigiana arrestata che non tradì il compagno

di Giulia Mancinelli

Fu arrestata perchè "fidanzata" di un partigiano e si era rifiutata di svelare ai nazisti dove si nascondesse.

E’ la storia della partigiana Giulia Giuliani, riportata sotto i riflettori dopo quasi un secolo, dal libro "Nazzareno Tinti, cent’anni di vita", scritto da Iliana Tinti, nipote della donna, e promosso dall’Anpi di Trecastelli. Tutto accadde il 7 giugno 1944 quando Giulia Giuliani fu arrestata. Unica colpa, essere la "fidanzata" di un partigiano, Domenico Torregiani.

Quel giorno di 79 anni fa la famiglia Giuliani si ritrovò in casa un nutrito gruppo di soldati nazisti e alcune camicie nere che volevano portarsi via Giulia. Erano settimane che cercavano di catturare e uccidere il suo fidanzato che abitava in via Consolazione a Ripe.

"Ero piccolo, avrò avuto otto anni o poco più ma ricordo molto bene – racconta Elio, fratello più piccolo di Giulia –. Mi avevano spinto in un angolo e intimato di rimanere zitto e fermo. Ero rimasto sorpreso di come mio padre, che conosceva un pochino di tedesco (imparato in campo di prigionia durante la Prima guerra mondiale) fosse stato abile nel trattare con i tedeschi, da riuscire ad ottenere il permesso di accompagnare mia sorella".

Il padre con Giulia accanto, furono condotti lungo le strade di Pianello di Ostra, in una macabra sfilata perché "tutti potessero vedere cosa succedeva a chi aiutava il movimento partigiano". Infatti, la notizia dell’arresto aveva radunato diverse persone ai lati delle strade, alcune delle quali, come si legge nel libro, fumavano tranquillamente con facce soddisfatte.

Giunti al comando militare di Ancona, furono sottoposti ad interrogatorio che durò per ore. Stavano per essere rilasciati, quando, arrivata una misteriosa telefonata, Giulia fu trattenuta, mentre il padre fu rispedito a casa. A causa delle sue precarie condizioni di salute, fu dapprima portata all’ospedale di Osimo e poi trasferita alle carceri di Forlì.

Fu sottoposta, per giorni, a continui interrogatori, che sopportò con molta forza e coraggio, rispondendo sempre in maniera molto credibile.

"Sapeva dove Domenico fosse nascosto? È una domanda a cui non sappiamo rispondere con certezza – afferma l’autrice Iliana Tinti –molto probabilmente no, visti i continui spostamenti dei partigiani dopo l’eccidio di Arcevia, ma è un dubbio che ci rimane. L’unica certezza che abbiamo è che non disse mai nulla".

Giulia negli ultimi anni della sua vita continuava a raccontare scene raccapriccianti di quanto avesse dovuto subire, dalla fucilazione della compagna di cella alla sua finta esecuzione con tanto di fucili caricati a salve. Successivamente fu rilasciata, ma da Forlì dovette tornare a piedi scalzi fino a Senigallia. Nonostante tutto la storia di Giulia ebbe comunque un lieto fine: il 10 aprile del 1946 si sposò con il suo amato Domenico.