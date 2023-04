La Partita del cuore il 21 giugno: l’incasso andrà agli alluvionati

Quando lo sport fa rima con solidarietà: la partita del cuore ‘Insieme per Senigallia’ si giocherà il 21 giugno prossimo alle 21 allo stadio Bianchelli. La Nazionale italiana cantanti sfiderà il Charity Team Senigallia, l’incasso sarà interamente devoluto agli alluvionati. L’iniziativa è di Caritas Senigallia da subito in campo per supportare quanti hanno subito disagi e ingenti danni a seguito dell’esondazione del Misa del 15 settembre scorso. I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data, mentre per chi ne facesse richiesta sarà possibile accedere al rimborso.

Coloro che hanno acquistato online o presso le prevendite autorizzate Vivaticket possono richiedere il rimborso compilando l’apposito modulo online sul sito Vivaticket nella sezione "Annulli e posticipi": c’è tempo fino al 30 aprile. Chi invece ha acquistato presso i punti vendita dovrà riportare il biglietto entro la stessa data.

Il match benefico, organizzato inizialmente per domenica 16 aprile era stato rinviato per maltempo. I nomi degli ospiti saranno comunicati nelle settimane che precederanno l’evento patrocinato dal Comune di Senigallia e sostenuto interamente da numerosi sponsor, gli stessi per gran parte intervenuti a sostegno della popolazione alluvionata nei giorni successivi al tragico evento.