La partita del cuore Il rapper Shade e Cecchetto Insieme per Senigallia

Giorno per giorno emergono nuovi nomi tra i giocatori che scenderanno sul prato dello stadio Goffredo Bianchelli di Senigallia per la Partita del cuore "Insieme per Senigallia", organizzata a sostegno delle persone colpite dall’alluvione nelle Marche del 15-16 settembre. Arrivano le conferme di Shade, ottimo rapper e freestyler torinese autore di moltissime hit. Per la Nazionale italiana cantanti vedremo anche, insieme al presidente e capitano Enrico Ruggeri, Rkomi, Ubaldo Pantani, Bugo, Moreno Conficconi, Matteo Bocelli, Pierpaolo Pretelli, Paolo Vallesi, Marco Ligabue, e per la gioia dei giovanissimi Ludwig, Cricca, Deddy e Il Tre.

Notizia che farà molto felici gli amanti degli anni 80-90 è la presenza di Claudio Cecchetto, considerato una vera e propria eccellenza italiana, produttore discografico, editore e talent scout. Cecchetto non ha bisogno di presentazioni: una carriera vissuta nel mondo della musica, anche come conduttore di numerosi festival, tra cui tre edizioni del Festival di Sanremo e cinque del Festivalbar. Ha fondato due emittenti mitiche come Radio Deejay e Radio Capital e la recente Radio Cecchetto. Durante la sua lunga carriera di talent scout ha scoperto e prodotto tanti artisti musicali e televisivi, tra cui Amadeus, Gerry Scotti, Jovanotti, Fiorello, Fabio Volo, Pieraccioni, Nicola Savino e gli 883 di Max Pezzali, solo per citarne alcuni.

Mercoledì 21 giugno alle ore 21 appuntamento impedibile quindi con la Nazionale italiana cantanti che si sfiderà in una sfida contro il Charity Team Senigallia. Grazie ai partner che sosterranno la partita – Banco Marchigiano Credito Cooperativo Italiano, Fileni Alimentare, Fiorini Packaging, Namirial, Sidi Group, Tutela Fiscale del Contribuente, Givova – l’intero incasso sarà devoluto in solidarietà. Il ricavato infatti andrà a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia, tuttora in prima linea nella gestione dell’emergenza e nella cura delle persone colpite dal disastro ambientale.

Ci sono ancora biglietti disponibili su Vivaticket (https:www.vivaticket.comitTicketpartita-del-cuore-insieme-per-senigallia206407) al costo di 10 euro più diritti di prevendita per la gradinata oppure alla Libreria Mastai, in via Felice Cavallotti 15 a Senigallia, con orario 9-12.30 tutte le mattine tranne il lunedì e 17-19 solo di lunedì, mercoledì e venerdì.