La "Partita del Cuore" per gli alluvionati

La Nazionale italiana cantanti in campo per gli alluvionati, il 16 aprile alle 15 allo stadio Goffredo Bianchelli la Partita del Cuore ‘Insieme per Senigallia’. A scendere in campo insieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri anche Lda, Leo Gassman, Sangiovanni, Rkomi, Mr Rain e Clementino. Il ricavato del match di solidarietà andrà a sostegno della popolazione alluvionata attraverso un progetto coordinato da Caritas Senigallia.

A distanza di sei anni, la Nazionale italiana cantanti torna sulla spiaggia di velluto a sostegno della popolazione alluvionata: "Fin da subito abbiamo aderito alla proposta di organizzare la Partita del cuore a Senigallia - spiega Giovanni Bomprezzi - è importante tenere i riflettori accesi sulla tragedia che ha colpito la città dove ci sono persone che hanno perso tutto. Sarà un momento di spensieratezza, di festa per tutti, con l’incasso che andrà totalmente devoluto totalmente al fondo alluvionati per famiglie, in quanto le spese per l’evento sono sostenute completamente dagli sponsor. A breve i biglietti saranno in vendita su Vivatickets".

Il costo delle poltroncine sarà di 20 euro, mentre si pagheranno 10 euro per assistere alla partita in tutti gli altri settori dello stadio. La partita sarà anticipata il sabato sera da una charity dinner organizzata dal Panathlon Senigallia. Ad affrontare la Nazionale Cantanti sarà il Charity Team Senigallia, dove non mancheranno nomi di spicco come Fabrizio Ravanelli, Ciro Ferrara e dj Ringo. "Sarà sicuramente in campo Enrico Ruggeri - afferma Gianluca Pecchini, direttore Nazionale Cantanti - tra i 18 artisti che si cimenteranno nella partita. Oltre agli storici Gianni Morandi, Moreno Conficconi, potrebbero esserci anche i giovani Lda, Leo Gassman, Sangiovanni, Rkomi, Mr Rain, Bugo, Moreno, Clementino e Shade. Le convocazioni partiranno lunedì. Come Nazionale Cantanti proviamo a essere utili, per non dimenticare chi ha sofferto. Da 43 anni, giriamo l’Italia e quella del 16 aprile sarà la 503° partita del cuore".

Le partite giocate fino ad oggi sono state 630, di queste, più della metà sono state vinte. Grazie a tutto questo sono stati incassati oltre 100 milioni di euro interamente donati, la Nazionale italiana cantanti è l’unica associazione riconosciuta a livello internazionale che opera in questo modo e con questa continuità. Simone Santini, senigalliese e rappresentante del Comitato Partita del cuore ‘Insieme per Senigallia’, si è speso in prima persona: "Lo ringraziamo pubblicamente – ha spiegato il sindaco – ha dimostrato il suo attaccamento alla città mettendosi a disposizione per organizzare quello che sarà un evento che tutti ricorderemo".

Silvia Santarelli