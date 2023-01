La Pasquella, rito antico che viene ancora celebrato

Oggi nel Piceno si rinnova il rito della Pasquella, una questua che rimanda a tempi antichi, quando la povertà e la fame la facevano da padrone soprattutto nelle campagne e nelle zone rurali. Si cantava casa per casa per avere qualcosa da mangiare o da bere: un uovo, un pezzetto di salciccia o di formaggio, un bicchiere di vino. Erano tempi duri e molte persone vivevano in gravi difficoltà. Col passare del tempo le usanze sono rimaste e i questuanti, armati di organetto, fisarmonica o chitarra, continuano a percorrere festanti le vie e le contrade dei paesi e del capoluogo con i caratteristici canti della tradizione.

La Pasquella, come altri canti di questua, segue un “ordine” ben preciso. Al cospetto della padrona di casa (vergara) inizia il canto religioso, quindi la richiesta di cibo: "Se ce da ‘mbuò de pa’ e saggiccia lu magneme tutt’a la spiccia perché sendeme strillà li vedella: l’Anne nuove e la Pasquella!" oppure di vino. Se la padrona di casa è gentile e offre qualcosa ai pasquellanti, essi per riconoscenza cantano altri canti e un bel Saltarello di commiato; ma se non ricevono nulla, allora intonano lo “spergiuro” gneriusce: "Tande chiuove ‘nchessa porta, tande diavele te se porta!".