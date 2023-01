La Pasquella, trait d’union tra comunisti e democristiani

È l’unico punto in comune tra democristiani e comunisti e solo la Seconda guerra mondiale è riuscita a fermarla. Stiamo parlando de ‘La Pasquella di Varano’, una tradizione che arriva da lontano e che continua ad appassionare. Nei giorni scorsi, i pastori della Pasquella giravano per il centro con vesti pesanti e musica natalizia.

"Noi siamo unici al mondo" – racconta il presidente, Paolo Galeazzi. "La Pasquella non ha una data di nascita vera e propria – spiega – però ha due vite. La prima era nel periodo del 1930-35. La Pasquella di allora si appoggiava alla conosciutissima banda di Varano". Poi, con la Seconda guerra mondiale, tutto finisce. Si spara, si bombarda, si soffre la fame e non c’è tempo per cantare. "Qualcuno cercherà di riportarla in vita, ma sarà un nulla di fatto. È nel ‘65 che riprenderà. Tre anni dopo, iniziammo a indossare queste vesti che risalgono al 1600. Sono molto calde e con le temperature miti attuali non è facile girare col feltro addosso" – scherza Galeazzi.

"Ci vestiamo da pastori per portare alla gente il messaggio della nascita di Gesù Bambino, proprio come facevano i pastori, i primi a sapere della sua nascita. E il bello di questa tradizionale celebrazione è che può essere letta sia dal lato religioso sia da quello laico.

Varano (frazione di Ancona) era storicamente divisa in due fazioni: c’erano i democristiani (che si battevano per la Chiesa) e i comunisti (tendenzialmente atei)".

Ecco, "La Pasquella era l’unica occasione che li accomunasse". Dalla Pasquella, sono passate almeno "150 persone e in tre anni abbiamo incontrato oltre 25mila bambini delle scuole anconetane (infanzia, elementari e medie)". A stimolare la curiosità dei più piccoli, è la zampogna, strumento natalizio per eccellenza: "Per quella, occorre una manutenzione talmente accurata che a volte la lasciamo a casa".

Tipica dell’Italia centrale, ogni contrada aveva la sua Pasquella: "L’influenza dello Stato Pontificio ha giocato il suo ruolo, tanto che queste manifestazioni si collocano tra Tirreno e Adriatico, passando dalla bassa Toscana, escluso l’Abruzzo C’è da dire che noi siamo gli unici al mondo per come ci vestiamo e per ciò che cantiamo". La banda ha una sua canzone, ‘La ninna nanna a Gesù bambino’ e poi si dà ai canti più conosciuti, come ‘Venite fedeli’. "Mi emoziono quando parlo de ‘La Pasquella’ – dice Galeazzi. Avevo 13 anni quando chiesi di partecipare. Risposero di no, perché non era aperta a tutti. Mi dissero che i ragazzi non potevamo farne parte perché non bevevano vino e non facevano tardi la sera. L’anno dopo, venni raccomandato come ‘il figlio di Cianforlì’ ed entrai. All’inizio, ero la mascotte, raccoglievo spicci e fiancheggiavo il gruppo, poi ho iniziato con gli strumenti" e ora ne è presidente.

Nicolò Moricci