La passeggiata sul mare diventa più lunga

Partita la fase di progettazione per allungare il lungomare a Cesano. L’assessore ai lavori pubblici Nicola Regine: "Cerchiamo di farci trovare pronti per intercettare fondi". Il progetto prevede che, accanto al tracciato della pista ciclabile (e pedonale) in corrispondenza dei cosiddetti "palazzi gemelli", ci sarà anche la strada carrabile che attraverserà un tratto di arenile per poi rientrare sulla strada adiacente allo stabilimento Baia Canaria. "A causa del maltempo la frazione rimane divisa in due parti e questo intervento è da tempo richiesto dai residenti e andrà completato con una pista ciclabile – spiega Regine – stiamo partendo con la fase di progettazione per farci trovare pronti nelle prossime tranche del Pnnrr in modo da poter presente dei progetti e di riuscire così ad intercettare finanziamenti". Quella di Cesano è una frazione che negli ultimi anni è cresciuta notevolmente e su cui sono stati fatti alcuni interventi e altri sono previsti. Quello della viabilità è un problema che si ripercuote non solo sui residenti, ma anche sui tanti turisti che ogni estate scelgono quel tratto di spiaggia, che ha sempre di più le sembianze di un’oasi. "L’allungamento della strada non è l’unico intervento previsto per la frazione – prosegue l’assessore Regine – perché si provvederà anche al risanamento del sottopasso delle piramidi, già previsto nel piano dei lavori triennali". Una strada fondamentale anche in vista del recupero che dovrà essere effettuato nel tratto di arenile dopo le piramidi, complesso residenziale che doveva segnare la rinascita della frazione ma che invece, per lungo tempo è stato oggetto di contenziosi ora risolti. Contrari all’intervento sono i residenti dei ‘palazzi gemelli’, che avevano chiesto un passo indietro e di poter tornare a pensare alla progettazione di un sottopasso all’altezza del Bar Uliassi. Un intervento che non risolverebbe il problema della viabilità della frazione.

Inoltre, il sottopasso delle piramidi è l’unico che consente, a mezzi di una certa altezza, di poter raggiungere il lungomare, ma in questo caso solo bloccando un tratto di via strada terza, lo stesso che, per raggiungere il lungomare deve essere percorso contro senso. L’auspicio è che al più presto si possa realizzare l’ultimo tratto di lungomare così da poter collegarlo, interamente, anche attraverso la pista ciclabile che consentirà di percorrerlo, senza interruzioni, in bicicletta.