"La passerella ciclopedonale aperta per il concerto di Morandi"

"È questione di giorni". Superata la prova dell’Rds Summer Festival, che ha visto una partecipazione di 12mila persone, l’auspicio è che il ponte ciclopedonale, allestito in attesa della demolizione del ponte Garibaldi, sarà inaugurata per giovedì, giorno in cui piazza Garibaldi ospiterà alle 21,30 ‘Go Gianni Go’ la prima tappa del tour di Gianni Morandi.

"Il ponte ormai è stato completato e credo che nei prossimi giorni possa essere fruibile alla comunità per la parte della stagione estiva più viva e centrale luglio e agosto i mesi più importanti il ponte riveste un ruolo fondamentale" ha annunciato il Governatore. A causare ritardi, la consegna del materiale per il montaggio di alcune parti dei parapetti: il ponte non è ancora stato consegnato al Comune, la consegna avverrà in concomitanza dell’apertura. I lavori erano iniziati lo scorso 31 marzo e la prima settimana di aprile erano state effettuate le prove tecniche per verificare la tenuta dei marciapiedi che dovranno sorreggere la passerella realizzata in cantiere e assemblata sul posto.

La spesa stimata è 315mila euro e sarà finanziata dal Consorzio di Bonifica delle Marche. I continui annunci riguardo all’avvio dei lavori e all’apertura della passerella sono stati criticati dall’opposizione, mentre le rampe in salita che allungano il percorso della passerella rinominata ‘I’pont d’l fiaton’ (ponte del fiatone) che è anche il titolo di un’ironica poesia dialettale diventata virale. Ieri a sciogliere ogni dubbio sull’apertura a breve è stato il governatore Acquaroli che ha già annunciato un’altra visita in città la prossima settimana, quando potrebbe arrivare proprio in occasione dell’apertura della passerella, ma anche per incontrare i comitati con cui lui stesso ieri ha dichiarato di volersi confrontare per lavorare in sinergia.