La passerella ciclopedonale è ormai pronta

Passerella ciclopedonale, rispettati i tempi di consegna. Il 10 era il termine ultimo che, fino a qualche settimana fa sembrava impossibile da rispettare, mentre i lavori dovrebbero terminare nella giornata di oggi. Domani potrebbe essere operativo, l’ufficialità è attesa nella giornata di oggi. Mercoledì mattina sono state superate le prove di collaudo e ora manca solo il certificato, ma la Regione si è già messa in moto. Un collegamento fondamentale, soprattutto in vista della stagione estiva. La gran parte degli eventi avrà come sede piazza Garibaldi e la passerella ciclopedonale diventa fondamentale per evitare di concentrare tutto il passaggio sul ponte 2 Giugno, ma anche per tornare ad utilizzare i parcheggi a nord del ponte e quelli antistanti lo stadio, da quanti vorranno raggiungere il centro storico. Il prossimo step sarà l’abbattimento di ponte Garibaldi che avverrà non appena saranno trasferiti i sottoservizi sulla passerella ciclopedonale. Intanto potrebbe partire il dragaggio del fiume che interesserà il tratto di fiume che attraversa il centro storico. Un modo per aumentarne la capacità e cercare di scongiurare un’altra esondazione. Un intervento che andrà a sommarsi a quelli di somma urgenza già eseguiti, ma anche al nuovo ponte che non avrà le pile e sarà più alto in modo da poter aumentare la capacità del Misa.