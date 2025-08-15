La passione di Ferragosto. Ritardi e attese snervanti. Al capolinea ancora caos

Il 94 delle 8,50 sta tardando. Ad attendere sotto la pensilina di piazza Ugo Bassi ci sono diversi utenti in attesa di andare a Portonovo. Il personale di esercizio, vertici e coordinatori compresi, sono in strada da lunedì per controllare la situazione alla luce della riduzione dell’orario estivo di due settimane (dall’11 al 23 agosto) imposta dalla contingenza.

Purtroppo il mezzo che doveva partire dalla stazione non funzionava a dovere e così l’autista è dovuto andare in deposito a cambiare il mezzo. Dieci minuti di pit-stop e il problema si è risolto. Sarebbe stato peggio se a rompersi fosse stato uno degli 1/3 o 1/4 che da lunedì viaggiano strapieni di lavoratori e pensionati; alla fine ritardare un po’ per andare in spiaggia è meno pesante. Gli aggiustamenti apportati da Conerobus al calendario speciale. in vigore da lunedì mattina. hanno dato ossigeno alla rete urbana del trasporto pubblico locale. Le attese tra una corsa e l’altra sono leggermente diminuite, ma a calare sono state anche le persone che ieri, vigilia di Ferragosto, è bene ricordarlo, hanno utilizzato il bus. Nella fascia oraria 7.30-10,30, tuttavia, ci sono stati momenti di assembramento alla fermata-chiave di piazza Ugo Bassi dove confluisce la maggior parte del traffico del servizio urbano. L’alternanza dei mezzi lungo le tratte più frequentate però ha limitato i danni. Non sono mancati i disagi, specie per chi doveva andare a Candia e nelle frazioni limitrofe, con il 33 praticamente assente se non alternato con un’altra linea, ma sempre con orari proibitivi. Problemi per chi quotidianamente, festivi compresi, deve andare all’ospedale di Torrette, con l’alternanza 30-31 non sufficiente, ma anche per la linea 6 verso Borgo Rodi, al punto che la toppa messa con alcune corse aggiuntive ha risolto solo in parte il disservizio. Il 12, piuttosto criticato a causa della sua pressoché inutilità e fonte di sprechi, ha continuato a viaggiare con la sua normale cadenza di 30 minuti per trasportare 1-3 passeggeri a tratta alla biglietteria marittima e alla Zipa del porto. Un copia/incolla che dura da mesi senza il Comune sia intervenuto (è un servizio aggiuntivo voluto/imposto a Conerobus dalla giunta) per modificarlo se non addirittura cancellarlo. Nonostante le evidenti falle, specie da lunedì a mercoledì, nulla dovrebbe cambiare da lunedì 18 a sabato 23 agosto sotto il profilo degli orari e delle corse. Eppure la prossima settimana potrebbe essere ancora peggiore di quella in corso sotto il profilo delle presenze in città. Molti uffici e attività hanno puntato su quella di Ferragosto per abbassare le saracinesche ed è quindi probabile che nei giorni feriali si tornino a vivere giornate roventi per il trasporto pubblico.