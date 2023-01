"La paura negli occhi, poi lo sbarco al porto"

di Pierfrancesco Curzi

"Dalle lacrime e dalla paura agli abbracci e a un futuro carico di speranza". Emanuele Baio, delegato regionale per le emergenze della Croce Rossa Marche, ha coordinato l’attività di oltre 60 volontari nei due giorni di sbarchi di migranti dalle navi delle Ong al porto di Ancona. Un pezzo importante della macchina operativa e dei soccorsi messa in piedi dalla prefettura di Ancona tra martedì sera e giovedì alla banchina 22. La Croce Rossa ha fatto la sua parte prettamente sul fronte sanitario: "Per lo sbarco dalla Ocean Viking abbiamo messo a disposizione 41 volontari – spiega Baio – e per la Geo Barents 21. Anche per noi era stata una prima volta, non avevamo parametri su cui basarci e quindi l’altro ieri abbiamo tarato la modalità d’intervento. Ognuno aveva il proprio ruolo da rispettare e noi abbiamo agito su tre fronti, a partire ovviamente da quello sanitario col nostro personale medico e infermieristico in collaborazione con Usmaf (la sanità marittima, ndr) alla medicina del territorio dell’Asur (dal 1° gennaio trasformata in Ast, ndr) e al 118 per le ospedalizzazioni. Una parte dei nostri volontari, tutti formati al massimo professionale ci tengo a precisarlo, si è occupata della distribuzione del materiale di primo conforto, dalle scarpe agli scaldamani fino alle coperte, the, merendine e altro. Infine il terzo settore, ossia il gruppo che si occupa dei ricongiungimenti familiari attraverso un lavoro di équipe che coinvolge una sala operativa a livello nazionale; attraverso i colloqui con i singoli richiedenti asilo appena sbarcati stabiliamo il contatto nel caso in cui alcuni volessero riunirsi a genitori, fratelli e così via già presenti in Italia o all’estero".

"Il prefetto di Ancona ha pubblicamente ringraziato l’opera della Croce Rossa al porto di Ancona – aggiunge il delegato regionale della Cri – lo ha fatto di persona anche durante il debriefing di fine missione al porto: se ci sarà bisogno, come tutti crediamo accadrà, il prefetto Darco Pellos ci ha fatto capire che avrà il piacere di coinvolgerci nelle operazioni e noi ci siamo resi disponibili".

Emanuele Baio è poi tornato sulla parte più emotiva delle operazioni: "Parlando coi ragazzi e con le ragazze della Croce Rossa, per alcuni di loro l’impatto emotivo è stato forte. Gli sbarchi li avevano visti in tv o ne avevano letto sui giornali. Il primo contatto è stato con gli occhi, quelli di quei giovani pieni di paura per un futuro incerto. Il peggio era passato in fondo, i giorni trascorsi a bordo delle navi di Sos Mediterranée e Msf ha mitigato le loro ansie. Per la prima volta però scendevano dalla nave in una terra sconosciuta, tra mille dubbi. L’approccio umano, e l’umanità è insita negli operatori della Croce Rossa, ha contribuito a modificare l’atmosfera generale e cancellare le loro ansie. Quando i miei hanno chiesto cosa servisse loro e poi, dopo, la consegna delle scarpe, dei vestiti caldi e di tutto il resto, il velo di iniziale e giustificata diffidenza è stato spazzato via".