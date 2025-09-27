La pediatria si tinge di colori grazie all’opera dei pazienti

Riaperta dopo una lunga battaglia, a metà luglio scorso, la pediatria, punto di riferimento per oltre 8mila bambini, il reparto ora si tinge di colori grazie ai pazienti. E’ stato colorato il reparto di Pediatria sito al secondo piano dell’ospedale Profili per accogliere con il sorriso i piccoli pazienti. Riaperto due mesi fa in modalità h24, diretto dalla dottoressa Linda Bordignon, il reparto si sta attestando come punto di riferimento per i quasi 8mila bambini del comprensorio fabrianese. Nei giorni scorsi la conclusione del progetto che ha visto impegnati coloro che partecipano alle attività del centro del servizio Sollievo di Fabriano. Il progetto è nato grazie alla volontà del direttore Ast Ancona, Gianni Stroppa. A seguito di una prima donazione da parte del Servizio Sollievo all’ospedale, ha voluto coinvolgere nuovamente l’artista Mara Brera per un nuovo percorso di abbellimento del reparto di Pediatria che ha 6 posti letto (5 per degenza ordinaria e uno in day hospital) All’iniziativa hanno preso parte dieci ragazzi del Servizio, affiancati dalle educatrici Giulia e Caterina. Per il futuro il Servizio Sollievo intende "promuovere nuovi progetti rivolti soprattutto ai più giovani, senza dimenticare gli utenti adulti".