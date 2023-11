La Pergolettese sfida la capolista Mantova

CREMA (Cremona)

Derby Lombardo oggi pomeriggio alle ore 16,15 tra la capolista Mantova e la Pergolettese che si affrontano allo stadio Martelli nella dodicesima giornata di andata del campionato di lega pro.

I virgiliani davanti davanti al pubblico amico cercano i tre punti per staccare la diretta inseguitrice Triestina che in virtù della bella vittoria ottenuta ieri pomeriggio a Alessandria ha agganciato i biancorossi al vertice. Contro i cugini della Pergo mister Davide Possanzini dovrebbe schierare la formazione che domenica scorsa ha superato in trasferta la Virtus Verona con il modulo 4-4-2. Voglia di fare bene anche in casa Pergolettese dopo la vittoria ottenuta sette giorni fa allo scadere con il Legnago Salus. Stando alle indicazioni della rifinitura che si è svolta al Bertolotti confermato il modulo 3-5 - 2 che dovrà essere aggressivo in tutte le zone del campo cercando di limitare i forti e quotati attaccanti del Mantova.

Mister Abbate dovrà rinunciare agli infortunati Felicioli e Piu oltre allo squalificato Aucelli.

A presentare la gara del Martelli il tecnico del Mantova Davide Possanzini: "Dobbiamo continuare a fare quello che stiamo facendo, indipendentemente da quello che poi sarà l’esito dell’incontro. Con la Pergolettese non sarà facile perché loro sono squadra propositiva che attraverso il gioco ha ottenuto i suoi risultati quest’anno. Sono sereno perché i ragazzi hanno lavorato bene in settimana" conclude l’ex trainer del Brescia. Carico al massimo anche Matteo Abbate allenatore della Pergo: "E’ una sfida difficile ma proveremo a toglierci una grande soddisfazione, siamo tutti concentrati per questa partita. Simo contenti per quello che stiamo facendo, ma allo stesso tempo consapevoli che abbiamo ancora grandi margini di miglioramento".

Raffaele Sisti