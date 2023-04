"La pericolosità dei tombini lasciati aperti al Piano"

I residenti del Piano mi segnalano lo stato di abbandono e pericolosità dei tombini posti fronte Javarone, in luogo trafficatissimo tutti i giorni ed utilizzato dagli autobus. Non è pensabile che il capoluogo di Regione non si attivi per sistemare detti tombini lasciati a cielo aperto con i topi che li utilizzano come rifugio. Per non parlare del fatto che in quella strada passano giornalmente autobus, autovetture e pedoni, che sono messi in pericolo da questo inattivismo e da detti tombini aperti. Al mercato di Piazza d’armi hanno abbattuto strutture fatiscenti senza neppure un parcheggio.

Arnaldo Ippoliti