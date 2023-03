"La Perla", 50 anni di attività: è festa

CAMERANO

Fondato da Ferdinando Traversa nel 1973 e rinnovato nel 2013, il ristorante e albergo "La Perla" in via Direttissima del Conero a Camerano è stato uno delle prime strutture commerciali della Riviera del Conero e domenica festeggia il mezzo secolo di attività. "Con orgoglio ed emozione siamo arrivati a festeggiare i nostri primi cinquant’anni – dice Ivo Traversa che oggi gestisce La Perla assieme al figlio Mattia –. Per celebrare questo importante traguardo, desideriamo di cuore estendere l’invito alla festa a tutti i nostri clienti, ringraziandoli per la fiducia che ripone in noi da ormai tre generazioni". Per domenica la famiglia ha in programma una festa dalle 17 con musica, buffet aperto a tutti e intrattenimento mentre per il gran finale sono attesi alle 20.30 i giochi pirotecnici. "Quando mio padre aveva aperto ormai mezzo secolo fa non era stato creduto dalla maggior parte delle persone, ma oggi sono in molti a dargli ragione per lungimiranza e capacità imprenditoriale. Ci ha lasciato nel 1984 e avevo solo 20 anni quando ho rilevato l’attività. Poi nel 2013 abbiamo istituto il ristorante e albergo La Perla, rinnovandolo ulteriormente nel 2020". Con il recente restyling, il locale dal punto di vista della ristorazione si è dato un nuovo volto. Grazie alla posizione logistica favorevole con la limitrofa uscita autostradale Ancona Sud, "La Perla" insiste in un’area che presto sarà potenziata dal futuro ospedale Inrca.