La Peronospora minaccia la viticoltura, il corso atmosferico di quest'anno causa danni gravi

La peronospora è senza dubbio una delle malattie cardine che riguarda la difesa della viticoltura.

Il corso atmosferico di quest’anno sta causando danni molto ragguardevoli ai vigneti, anche negli areali dove in passato l’attenzione del viticoltore era soprattutto focalizzata su un altro patogeno, dannoso al pari della peronospora, cioè l’oidio. L’andamento climatico, soprattutto le lunghe e persistenti piogge cadute durante la prima e seconda decade di giugno, hanno favorito in modo incontrastabile le così dette infezioni primarie, che a seguito della bagnatura delle foglie e dei grappoli, si sono susseguite con la conseguenza dell’espandersi dell’epidemia peronosporica, sia sulle foglie e in particolare sui grappoli, fenomeno difficilmente riscontrabile in altri periodi piovosi del passato. Al momento del sopralluogo ai vigneti, si può azzardare una stima di perdita produttiva non inferiore ad una percentuale del 50%. Gli agricoltori hanno fatto tutto il possibile nel tentativo di salvaguardare il raccolto dell’uva, purtroppo il periodo di bagnatura, non solo della vegetazione ma anche del terreno, ha impedito l’accesso delle macchine nei filari. La malattia ha colpito più o meno tutti i vigneti, sia quelli condotti con il metodo tradizionale che quelli a conduzione di viticoltura bio, con danni talmente gravi, per i quali si giustifica ampiamente la richiesta di calamità naturale. In merito al bio, i viticoltori da tempo utilizzano un tipo di agricoltura più evoluta, che trova proprio nella viticoltura di qualità, la migliore occasione per esprimere la convenienza e un aspetto positivo per il settore del vino. Il bio, quindi, per i vignaioli è un’importante occasione di crescita professionale e sicurezza alimentare, sia per il produttore che per il consumatore. Come noto, le strategie tecnico colturali sono molto legate alle caratteristiche dell’ambiente in cui si opera. I vignaioli che aderiscono alla coltivazione bio, non sono ambientalisti che si mettono a fare i coltivatori, sono invece, agricoltori preparati che ritengono l’ecologia valida, nel rispetto di una condotta agronomica in linea con l’ambiente dove lavorano e vivono. Infatti, lavorare con attenzione all’ambiente, diventa per il viticoltore e non solo, parte fondamentale della sostenibilità, quindi, non addentrarsi nell’utilizzo di prodotti sintetici è una prospettiva valida per una coltura di qualità.

Ermes Montanari