"La persecuzione antisemita nelle Marche". Oggi il via alla mostra

Ricco il programma di iniziative organizzato da Comune di Jesi, enti e associazioni in vista del Giorno della Memoria. Il via oggi alle 18 a palazzo dei Convegni con la mostra "La persecuzione antisemita nelle Marche", a cura dell’Anpi. Giovedì (ore 16.30), a Palazzo Bisaccioni, incontro promosso da Italia Nostra, "Per non dimenticare. Storia di vita vissuta tra il 1953 e il 1945". Venerdì alle 18, al palazzo dei convegni, la presentazione dei volumi di Alessandra Maltoni "Sulle orme di una scelta".