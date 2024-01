La perseguita sui social. Ammonito l’ex fidanzato

Lei, studentessa di quasi 20 anni, vuole troncare la relazione, ma lui proprio non vuole. E anzi peggiora le cose, controllando sempre di più la sua ex ragazza e iniziando a pedinarla ovunque, nella vita vera e in quella virtuale. Ha poco più di vent’anni il giovane ammonito (l’ultimo di una lunga serie) dal questore di Ancona, Cesare Capocasa. Si tratterebbe di un ragazzo di Ancona, che aveva già dimostrato condotte possessive e controllanti nei confronti della fidanzata, che voleva a tutti i costi tenere al suo fianco, nonostante lei volesse terminare la loro love story. Il provvedimento si è reso necessario in quanto il giovane, di fronte alla decisione della ragazza di chiudere il rapporto, non accettava la fine della relazione. La vittima sarebbe poco più piccola di lui, è una studentessa del capoluogo. Il 20enne continuava a minacciarla e a pedinarla. Il telefono, a lei, squillava in ogni momento. Se lo ritrovava su Whatsapp e sui vari social, da Facebook ad Instagram, tempestata di chiamate, messaggi e sms. Atti, questi, che avrebbero generato nella giovane donna un grave stato di ansia, così come tra i suoi familiari, che temevano per aggressioni o vendette da parte di quel 20enne.