La Petrucci Zero24 Team fa incetta di vittorie. Alessiani si impone nel Giro delle 3 Province

Continua l’anno d’oro della Petrucci Zero24 Cycling Team che dopo quattro giorni intensi, (192 km e 140 corridori al via) si porta a casa il Giro delle 3 Province. A trionfare è Andrea Gabriele Alessiani, portacolori della formazione chiaravallese capace di imporsi in due tappe e conquistare alla fine la classifica generale. Già dalla seconda tappa a Fontevivo Alessiani, classe 2009, plurivincitore quest’anno, mette il suo sigillo, si inserisce con coraggio in una fuga che lo porta a vincere e a indossare la maglia di leader. Il giorno successivo a Castelnuovo Fogliani il ragazzo della Petrucci cala il bis: in una selezione a cinque, lo sprint premia ancora il marchigiano che consolida così la leadership. Nell’ultima frazione a Fidenza Alessiani controlla con lucidità, chiudendo settimo e vincitore finale della corsa a tappe emiliana. "La seconda tappa è stata forse la più dura, perché sono stato per parecchio tempo in fuga – racconta Alessiani –. Poi ho trovato lo spunto giusto anche nella terza frazione e nell’ultima ho pensato a difendere la maglia. È stata un’esperienza bellissima, ho capito cosa vuol dire correre una gara a tappe, restare concentrato giorno dopo giorno, gestire le forze. Dedico questa vittoria a tutta la squadra, ai miei compagni, a mio papà e a mia mamma". Grande soddisfazione per lo staff tecnico guidato da Alberto Puerini. Il bilancio del weekend per la Petrucci continua con altri podi. Come a Guarenna di Casoli (Morganti, Belfiori, Zanella, Costantini, Nisi, Luchetti, Grimaldi e Conti) in una gara impegnativa, segnata da una caduta nel finale che ha coinvolto il velocista Zanella e tolto chance di podio. Arriva un secondo posto nella speciale classifica dei traguardi volanti per Grimaldi, settimo al traguardo.