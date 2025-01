La pianista Jin Ju sul palco della Fenice

Il 2025 di ‘Senigallia Concerti’, rassegna proposta da Comune e Associazione Culturale Lemuse, con la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci, inizia oggi (ore 17) all’Auditorium San Rocco.

Protagonista di questo primo appuntamento è una grande figura del concertismo internazionale, la pianista Jin Ju. Il programma scelto per l’occasione è di grande richiamo: in apertura le ‘Romanze senza parole’ di Mendelsshon, alle quali seguirà la celebre ‘Ave Maria’ di Schubert. Si passerà poi ad alcune trascrizioni pianistiche scritte da Franz Liszt e tratte da ‘Aida’ e ‘Rigoletto’ di Giuseppe Verdi.

Molto interessante è la proposta di nuove composizioni che eseguirà la pianista, la quale si caratterizza per un linguaggio musicale innovativo, di straordinario virtuosismo.

Con ‘Romanze senza parole’ si entra in un salotto borghese del primo Ottocento tedesco, quello di Mendelsshon, nel quale letteratura e filosofia sono protagoniste delle discussioni e degli incontri e dove la musica funge non da sottofondo, ma da collante e da ulteriore momento di riflessione, fatta con le note.

Ma poi, nella seconda parte, si arriva sul fronte opposto, quello della sala da concerto, dove regna Liszt, virtuoso che attira con la sua bravura e la sua tecnica funambolica gli spettatori stupiti e che grazie alle sue avventure sonore mirabolanti riesce a mediare musicalmente nelle sue trascrizioni tra il salotto borghese di Schubert e il teatro d’opera di Verdi.

Jin Ju però l’artista non dimentica le proprie origini e coglie l’occasione per far conoscere al pubblico anche due compositori cinesi di oggi.

Si tratta di Zhang Zhao, di cui la pianista eseguirà ‘Pi-Huang’, e Zou Xiang Pin, dal cui repertorio Jin Ju ha tratto il brano ‘The drum tower of Dong’. Sicuramente è un’opportunità rara quella di poter ascoltare la musica che viene composta oggi nel grande paese asiatico. Jin Ju è una delle più interessanti pianiste dell’odierno panorama concertistico internazionale. Nata a Shanghai, diplomata a Pechino, ha ottenuto un master all’Accademia Pianistica Internazionale di Imola e uno a Manchester. E’ stata premiata in prestigiosi concorsi internazionali, e ormai è stata applaudita nelle più importanti sale da concerto del mondo.

Tra l’altro è stata tra le prime interpreti a suonare nella Città Proibita. Info: www.fenicesenigallia.it. Biglietti disponibili dalle ore 16, e online nel circuito VivaTicket.