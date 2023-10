La piazza in un clic. "Ecco la nuova app"

Si chiama "JESquare" la nuova app gratuita studiata per piazza Federico II restaurata dopo la rimozione della fontana con i leoni e l’obelisco. Ieri mattina la presentazione ufficiale dei cinque percorsi tematici studiati dall’università politecnica delle Marche: ‘storia’, ‘arte’, ‘fede’, ‘governo’ e ‘comunità’ a cui si approda inquadrando le nuove formelle sul selciato di piazza Federico II. Un viaggio nei secoli attraverso la realtà aumentata, ma il ‘lanio’ alla presenza degli operatori del turismo e culturali e dei giornalisti, non è riuscitp. Il Qr code che si trova sul totem all’inizio di piazza Federico II (lato via Pergolesi) non dà accesso all’app. Cercandola per nome però ecco che si apre e si può scaricare l’applicazione. Scelto uno dei cinque percorsi però al momento di inquadrare uno dei palazzi che circonda la piazza per scoprirne storia, cultura e collegamenti agli spazi interni la schermata si blocca. Per tutti i presenti (una quarantina). Renato Angeloni, assegnista di ricerca dell’Univpm assieme a Romina Quarchioni della rete museale jesina illustrano il funzionamento dell’app dopo aver portato i saluti degli assessori alla Cultura Luca Brecciaroli e ai servizi tecnici Valeria Melappioni. "Abbiamo dovuto superare alcune difficoltà – ha spiegato Angeloni nell’illustrare il lavoro partito lo scorso anno con un investimento di 50mila euro – dal punto di vista tecnico. Le formelle sul selciato sono di dimensioni ridotte rispetto alle precisioni del gps. Quindi è stato posizionato il totem che costituisce punto fisso di partenza per la app. Ogni volta che si cambia percorso sarà necessario inquadrarlo. Se chi scarica la app ha il sistema operativo in inglese vedrà e potrà ascoltare i testi in inglese, altrimenti in Italiano. Per ora ci sono solo queste due lingue ma l’app potrebbe essere implementata e inseriti altri totem".

La app consente un viaggio virtuale anche in altri contenitori della città di Federico II rispetto a quelli che si affacciano sulla piazza: ad esempio si potrà ammirare in alta definizione la pala di Santa Lucia che si trova in pinacoteca civica, collegata alla chiesa di San Floriano. Ma sarà visibile anche l’‘inedita’ cappellina del palazzo vescovile non accessibile al pubblico. "L’abbiamo testata venerdì anche con il mercato e l’app funzionava perfettamente oggi abbiamo un problema tecnico", ha spiegato Angeloni durante la presentazione. "Si è trattato di un blocco del server, ma nel pomeriggio è stato risolto", spiegavano dopo alcune ore dal Comune.

Sara Ferreri