"La piena ci ha ancora minacciato Ma ora finalmente il Misa è pulito"

La prima cittadina di Ostra, Federica Fanesi, non poteva mancare all’inaugurazione del supermercato di Pianello. Con lei, oltre alla condivisione del lieto evento, abbiamo approfondito gli altri temi cari all’amministrazione legati all’alluvione. A partire dal bonus auto che la Regione ha messo a disposizione: "Ancora le modalità del piano non sono chiare, noi intanto abbiamo fatto un censimento dei veicoli distrutti e lesionati dall’alluvione per quanto riguarda il nostro territorio comunale. Siamo stati i più colpiti – spiega la Fanesi – gli altri comuni limitrofi non hanno avuto quel tipo di danni e a Senigallia, dove la piena è arrivata dopo, sono riusciti a salvarne la maggioranza. Per ora abbiamo raccolto le denunce dei nostri concittadini per complessivamente 280 veicoli, 200 auto civili e 80 mezzi di lavoro. La giunta Acquaroli ha messo a disposizione 2,5 milioni di euro complessivi".

C’è poi la notizia fresca della creazione di una struttura di controllo dedicata ai fiumi Misa e Nevola da parte della Regione: "Siamo molto felici di questo – aggiunge la sindaca di Ostra – perché fatta da tecnici ed esperti del settore, oltre che dal vice commissario Babini e dal responsabile della Protezione civile delle Marche, Stefoni. Quella struttura si occuperà di vigilare i fiumi e consentire interventi immediati in accordo con i comuni". Federica Fanesi plaude anche alla bontà dei lavori fatti sull’alveo del Misa, con la pulizia dei detriti e la cura degli argini: "Lo scorso 16 gennaio ce la siamo vista brutta un’altra volta. L’onda di piena è tornata a minacciare Pianello, ma l’intervento fatto sul corso d’acqua ha fatto sì che la piena arrivasse a un livello inferiore di 150 centimetri rispetto al limite. Se non fossero stati fatti quei lavori in somma urgenza la frazione sarebbe di nuovo finita sott’acqua".

La sindaca non puntualizza il fatto che sono stati proprio i sindaci della valle del Misa e del Nevola a chiedere a gran voce alla Regione di intervenire con quelle opere idrauliche, in attesa del grande progetto affidato all’Università di Firenze. Ora la priorità per la Fanesi è una: "Sistemare e limitare i danni alla zona industriale di Casine – precisa – Va assolutamente fatta quella bretella di collegamento alla statale e tolto il terrapieno, proteggendo il perimetro dell’area che altrimenti rischia di diventare una vasca di colmata. L’ufficio postale? Stanno lavorando, confermo che dovrebbe riaprire entro aprile".

p.cu.