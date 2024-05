La Pieralisi convince: ora testa alle finali

1

JESI

3

Parziali: 25-27, 22-25, 34-32, 18-25

LIBERI E FORTI : Coluccini (L1), Alberti, Costamagna 20, Becucci n.e., Trimarchi (L2), Toccafondo 11, Galli n.e., Bruni 13, Degli Innocenti 3, Goretti 2, Sacchetti 5, Migliarini 4, Pieraccioni 8. All. Vannini

PIERALISI JESI: Quinteros 2, Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa, Paolucci 14, Peretti 7, Castellucci 8, Marcelli 2, Miecchi 1, Pomili 13, Milletti 15, Moretto 14. All. Sabbatini

Arbitri: Chirieletti e Almanza.

La Pieralisi si aggiudica anche l’ultima partita della stagione regolare a Firenze. Una vittoria che serve più al morale che alla classifica. Vittoria numero 19 per Jesi in Toscana contro un avversario a caccia di punti salvezza. Nel primo set è il muro jesino a fare la differenza con le ospiti che vincono in rimonta. Nel secondo set è il servizio l’arma in più per le marchigiane anche se alla fine è un muro a decidere il parziale. La Pieralisi, che non riesce a chiudere ben cinque match ball nel terzo set, riesce a conquistare i tre punti grazie a un attacco e a super difesa nella quarta e ultima frazione.