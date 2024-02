La Pieralisi passa a Pontedera

1

JESI

3

Parziali: 18-25, 12-25, 25-21, 21-25

AMBRA CAVALLINI : Casarosa S. (L1), Marocchini 7, Chericoni, Andreotti 13, Donati 8, Meini 3, Simoncini 3, Casarosa G. (L2), Melani, Fenili 10, Martelli n.e., Bertini n.e. All. Mecucci

PIERALISI JESI: Quinteros n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa n.e., Paolucci 10, Peretti 6, Castellucci 15, Marcelloni n.e., Miecchi, Pomili 7, Milletti 12, Moretto 17. All. Sabbatini

Arbitri: Ancona e Argirò

La Pieralisi sfreccia anche nella città della Vespa prendendosi altri tre punti. Pontedera non può che piegare la testa in quattro set. Il primo ad appannaggio della squadra di Sabbatini che spezza l’equilibrio intorno a metà set grazie a servizio e muro conducendo fino alla fine con autorità. Senza storia il secondo parziale con Jesi che lascia a 12 l’avversario. Dopo il passaggio a vuoto nel terzo set Jesi non si scompone e con l’apporto di Castellucci e Moretto riesce a chiudere la partita a proprio favore.