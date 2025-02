La Pieralisi si arrende in casa del Ravenna

3

JESI

Parziali: 25-22 10-25 25-15 25-19

OLIMPIA TEODORA : Franzoso (L1), Piraccini (L2), Toppetti, Pirro 10, Gabrielli n.e., Benzoni, Balducci 10, Casini 16, Missiroli 1, Marchesano 12, Fabbri 5, Bendoni n.e., Poggi 4, Nika. All. Rizzi.

PIERALISI JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Ferrini, Marcelletti, Paolucci 11, Peretti 2, Castellucci 12, Papagno n.e., Canuti 9, D’Amore n.e., Milletti 11, Moretto 21. All. Sabbatini.

Arbitri: Tosti e Sacrini

Non inizia bene il girone di ritorno per la Pieralisi Jesi sconfitta a Ravenna. Quasi una bestia nera la formazione romagnola per le jesine che furono sconfitte anche all’andata, ma al tie break. Stavolta invece la squadra di Sabbatini esce dal campo senza punti. Jesi è imprecisa nel primo set, è perfetta nel secondo dove servizio e muro fanno la differenza, ma poi negli altri due parziali la ricezione, il muro e l’attacco delle padrone di casa fanno la differenza.