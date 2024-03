La Pieralisi si rialza: secondo posto rafforzato

VALDARNO

0

JESI

3

PARZIALI: 14-25, 21-25, 21-25.

UNOMAGLIA VALDARNINSIEME: Brogi 1, Zatini 8, Migliorini, Arnetoli 1, Pezzatini, Scialpi (L1), Scardigli 8, Moleri (L2), Sabbatini 1, Gabbrielli 4, Mariottini 4, Ori 1, Auretti 6. All. Lapi.

PIERALISI JESI: Quinteros n.e., Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa n.e., Paolucci 9, Peretti 6, Castellucci 11, Marcelli n.e., Miecchi n.e., Pomili 13, Milletti 5, Moretto 12. All. Sabbatini.

Arbitri: Tronfi e Gemma

La Pieralisi rialza la testa in Toscana lasciando le briciole alla formazione di casa. Pomili e compagne si prendono tre punti consolidando il secondo posto in classifica. Muro e servizio fanno la differenza nel primo set per le ospiti. Nel secondo parziale dopo una buona partenza locale le jesine assestano la ricezione allungando poi con l’attacco che manda in crisi Valdarno. Nel terzo set Jesi si complica un po’ la vita, ma dalla coppia Moretto-Paolucci arriva una accelerazione importante unità a muro e servizio che serve alla Pieralisi a chiudere il match che arriva con un punto firmato da Pomili.