La Pieralisi si riscatta ed espugna Padova

EAGLES

0

JESI

3

Parziali: 15-25, 23-25, 23-25.

EAGLES VERGATI PADOVA: Morbiato (L1), Aldegheri (L2), Avanzo n.e., Campagnaro 9, Salmaso n.e., Fabbo 11, Dotta 13, Bulegato, Profumo 2, Sturaro 5, Tiso 1, Boscani n.e., Green 2, Facco. All. Civiero.

PIERALISI JESI: Girini (L2), Cecconi (L1), Quarchioni n.e., Marcelletti n.e., Paolucci 8, Peretti 4, Castellucci 14, Papagno, Canuti 8, D’Amore n.e., Milletti 5, Moretto 17. All. Sabbatini.

Arbitri: Petrera e Grassi

Riscatto Pieralisi in Veneto. La formazione di Sabbatini espugna nettamente il campo della Eagles. Parte forte la formazione jesina in un parziale a senso unico, dove a primeggiare sono il muro e l’attacco ospite. Anche nel secondo set Jesi è protagonista di un ottimo avvio e dopo un tentativo di rimonta delle locali capitan Peretti chiude con un pallonetto di prima intenzione. Equilibrio anche per buona parte del terzo set con Jesi che riesce a chiudere a proprio favore riprendendo prima le padrone di casa grazie a un paio di errori avversari e poi mettendo definitivamente la freccia con la coppia Castellucci-Paolucci.