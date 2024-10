La Pinacoteca a caccia di artisti. Nuovo ciclo di laboratori didattici

La Pinacoteca Molajoli rinnova il suo impegno verso le scuole laboratori didattici per avvicinare i giovani all’arte. Al via un nuovo ciclo di laboratori didattici dedicati agli studenti di ogni ordine e grado, con l’obiettivo di "promuovere una fruizione consapevole del patrimonio culturale locale". "Le attività pensate per ciascuna fascia d’età, offrono un approccio plurisensoriale e pluridisciplinare, con un focus sul "fare" e sulla creatività". "Quest’anno – spiegano dal Comune - la proposta didattica si arricchisce di nuovi percorsi come "Gli animali della Pinacoteca", una caccia agli animali nascosti tra le opere, e laboratori sulla bottega di Allegretto Nuzi, che coinvolgono gli studenti nella creazione di pigmenti artistici. I ragazzi avranno anche la possibilità di partecipare a "Quadri Viventi", ricreando le storie dei dipinti attraverso il tableau vivant". Inoltre, la collezione contemporanea offre "laboratori dedicati all’arte materica e informale, ispirati alle opere di Burri, Dorazio e Capogrossi". Tra le attività proposte anche "Un’esplosione di colore" e "Il mio colore non colore", con tecniche pittoriche e materiali da riciclo. "Un’importante opportunità – commenta il sindaco Daniela Ghego - per far scoprire alle nuove generazioni il nostro patrimonio artistico in maniera interattiva e coinvolgente". Il costo del biglietto d’ingresso per i gruppi scolastici con oltre 15 partecipanti è di 3 euro a testa, ingresso gratuito per gli accompagnatori. Per le scuole ingresso gratuito e il costo del laboratorio è di 5 euro. Info: 0732.250658