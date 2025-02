La Pinacoteca entro l’autunno. Ampliati gli spazi espositivi: "Ospiterà fino a 100 visitatori"

All’inizio del prossimo autunno gli anconetani potrebbero avere una bella sorpresa: la riapertura della Pinacoteca Civica ‘Francesco Podesti’. Forse già a settembre si potrà scoprire il ‘nuovo’ museo, sottoposto a una serie di lavori che hanno riguardato gli impianti tecnici, dalla messa in sicurezza dei locali alla climatizzazione. I lavori, che termineranno entro la fine del mese, hanno consentito anche di ampliare gli spazi espositivi, aggiungendo circa 300 mq in più, suddivisi in sale, depositi delle opere e uffici. Ora il totale è di 3mila mq. Ieri gli assessori assessori alla Cultura, Marta Paraventi, e all’Edilizia, Stefano Tombolini, hanno effettuato un sopralluogo al cantiere insieme allo staff tecnico. Tombolini conferma che "entro settembre pensiamo di poter cominciare a riaprire gli spazi espositivi, dopo la fase dell’allestimento. Siamo dunque veramente in dirittura d’arrivo con questo cantiere. Dopo la pinacoteca faremo sopralluoghi negli altri contenitori di cui stiamo seguendo i lavori".

Più spazi significherà più opere da mostrare a cittadini e turisti, e anche maggiore ‘capienza’ di visitatori (da 50 alla volta a 100). Riguardo al primo punto non ci sarà che l’imbarazzo della scelta, visto che in tutto la pinacoteca conserva circa mille opere, di cui solo 250 visibili. Naturalmente non tutte sono di valore assoluto, ma la ricchezza della collezione è indiscutibile. Gli interventi fatti riguardano tutti e cinque i piani di Palazzo Bosdari (1.300 metri quadri), e sono costati un milione e 290mila euro, di cui 900mila provenienti dal Recovery Found e 90mila dal Fondo Opere Indifferibili del Pnrr. Altri 300mila vengono dal Comune. A livello tecnico i lavori, iniziati quattro anni fa, hanno riguardato la creazione di compartimentazioni tra ambienti, la realizzazione di luoghi sicuri dove rifugiarsi in caso d’incendi, e il completo rinnovo degli impianti di rilevazione incendi e delle comunicazioni di sicurezza. A differenza del passato ora tutte le sale sono collegate con il nuovo impianto di condizionamento Gli impianti sono stati collocati in alto, sotto una sorta di ‘abbaino’, per non ingombrare le sale e per non creare problemi acustici alle abitazioni vicine.

Completano il restauro piccoli lavori di finitura per 38mila euro finanziati dal Comune, ed altri interventi per realizzare boiserie in legno a copertura della distribuzione impiantistica (40mila euro). Una importante innovazione riguarderà anche la gestione dei depositi delle opere. I nuovi uffici al secondo piano sono stati ampliati da 95 a 160 metri quadrati utilizzando lo spazio destinato ai vecchi depositi. Questi ultimi sono stati dislocati al terzo piano e interessano una superficie di 80 metri quadrati, appositamente attrezzati e dotati di sistemi automatici di spegnimento.