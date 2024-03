La Pink Room in Oncologia continuerà la sua attività

‘La nuova me’ un anno dopo. Sottoscritto ieri all’ospedale di Torrette il rinnovo dell’accordo quadro per proseguire con le attività della Pink Room in Clinica Oncologica e offrire alle pazienti in cura nel reparto guidato dalla professoressa Rossana Berardi, trattamenti gratuiti di estetica, consulenze ed hair stylist anche nell’anno in corso. Il rinnovo dell’accordo, che rientra all’interno delle iniziative legate all’8 marzo, è stato siglato assieme alla Fondazione Onlus AOU delle Marche, rappresentata dalla presidente Marisa Carnevali, e alla CNA Benessere Donna con la presidente regionale Daniela Zepponi. L’attenzione alla donna rappresenta l’aspetto più importante dell’evento e delle celebrazioni legate all’8 marzo; attenzione che deve essere sempre alta, per svilupparsi non per un solo giorno ma durante tutto l’anno. L’appuntamento di ieri è stato importante per fornire alcuni dati interessanti: "Tenendo conto che l’apertura della Pink Room dedicata all’esperienza ‘La nuova me’ è a cadenza mensile, in meno di un anno abbiamo fornito assistenza a 54 donne pazienti del nostro reparto _ spiega la professoressa Berardi _. Non si tratta di un ambulatorio, ma di uno spazio dove prendersi cura di se stesse grazie alle consulenze di esperte in capelli, trucco e così via. L’ideale per migliorare l’aspetto estetico e il benessere psico-fisico di chi ha subìto cure e interventi invasivi". La Pink Room è nata nel marzo 2016 grazie a un’intuizione condivisa dalla Berardi e da un anno è attiva la collaborazione con CNA. Ora c’è una novità in più: "È partito il corso di perfezionamento universitario per operatori in oncologia".