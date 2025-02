La pioggia blocca le iniziative per San Valentino

Il week-end dedicato agli innamorati è stato rovinato dal maltempo: nel giorno di San Valentino, la pioggia è caduta incessantemente per tutto il pomeriggio: nessuna allerta, ma difficile passeggiare per le vie del centro storico, anche a causa del vento, per percorrere il ‘cammino degli innamorati’.

L’Amministrazione ha annullato alcuni eventi in programma nel week-end, mentre sono stati diversi i cartelli danneggiati dal vento che sono saltati, rendendo così impossibile, anche per quanti avrebbero voluto farlo autonomamente, seguire il percorso. Nessun atto vandalico assicurano gli amministratori, ma solo problematiche legate al maltempo: il forte vento che ha soffiato nella tarda serata di venerdì fino alle prime ore del mattino di sabato ha fatto saltare alcuni cartelli, mentre di altri ne è rimasta solo una parte.

Si è invece svolta con grande partecipazione la funzione dedicata agli innamorati che quest’anno è stata celebrata alla chiesa di Santa Maria della Pace alle 19,15. Un’iniziativa importante, insieme alle spoglie del Santo che sono custodite nella chiesa del Carmine e che ogni anno ricevono moltissime visite, soprattutto dalle giovani coppie. Tanti anche i ristoranti sold out che hanno offerto un menù dedicato agli innamorati che hanno deciso di festeggiare la loro festa al ristorante.