La pioggia non ferma il Carnevale: festa in centro

L’incertezza meteo fino all’ultimo e qualche goccia di pioggia non hanno certo rovinato la festa per centinaia di famiglie che, ieri pomeriggio, hanno invaso il centro per la ‘Città di Carnevale 2025’. Bambini e genitori hanno preso d’assalto il cuore di Falconara per l’evento organizzato dal Comune. Alle 16, in piazza Mazzini, sono saliti sul palco i Dinsieme, la coppia di youtuber che ogni giorno cerca di portare un sorriso ai propri fan, divertendosi con loro e trasportandoli in avventure sempre più bizzarre e travolgenti. Ed è stato tra i momenti clou dell’iniziativa, che in realtà era cominciata alle 14.30 in piazza Catalani, dove la marching band Mistrafunky ha guidato il corteo mascherato lungo via Bixio, fino a piazza Garibaldi e ritorno in piazza Mazzini.

Nel principale slargo cittadino, tra canti, balli e giochi, anche le scuole, in particolare le classi I, IV e V A della scuola Marconi con i bambini che hanno scelto maschere sul tema ‘Marconi tra arte e colori’, la I B e la IV A della Mercantini e le classi prime C, D, E e F e le seconde C, D e F dalla Ferraris con maschere dal tema ‘Tutti insieme per fare scacco matto’. Tutte i sette gruppi mascherati hanno ricevuto un buono del valore di 50 euro da spendere in cartoleria. Anche gli adulti hanno partecipato alla festa mascherata e hanno gareggiato alla maschera più bella e al gruppo mascherato più originale. In palio per la maschera più bella c’era un buono viaggio in Puglia per due persone offerto da Go World, vinto dalla piccola ‘Moira Orfei’, premiata sul palco con i suoi genitori e l’inseparabile ‘Dumbo’. I primi quattro gruppi mascherati hanno invece vinto buoni cena da utilizzare nei ristoranti Arnia del Cuciniere, Delizie di Mare, Labirratorio e Paradiso. I vincitori sono stati ‘Le Quattro Stagioni’, ‘Star Wars’, ‘Flash’ e ‘Ape Regina’. Presenti il sindaco Stefania Signorini con gli assessori Marco Giacanella, Valentina Barchiesi, Ilenia Orologio e Elisa Penna.