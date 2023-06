La pioggia non ferma la festa: migliaia in piazza

Si sono messi in fila già dal primo pomeriggio i fans di Achille Lauro, Giorgia, Annalisa, Biagio Antonacci, Luigi Strangis e Matteo Romano che ieri sera si sono esibiti sul palco di piazza Garibaldi, dov’è stato allestito il villaggio di Rds Summer Festival, che anche stasera riserverà ospiti e sorprese. E ieri, prima dell’avvio della festa anche un acquazzone, performance live bagnate nel momento ‘Rds Next insieme a Galbanino’: Samara Tramontana e Luca Campolunghi hanno presentato gli artisti emergenti selezionati tramite il contest "Rds Summer Festival, con Galbanino il palco è tuo", poi un dj set ha ingannato l’attesa del concerto previsto per le 21. Sul palco sono saliti i conduttori di Rds Next che hanno dato il via alla festa lasciando al pubblico l’esibizione di Luigi Strangis e Matteo Romano con il brano ‘Tulipani Blu’. Per la seconda parte della serata sul palco è salita Anna Pettinelli che dopo aver chiamato in causa il pubblico ha chiesto un grande applauso che ha accompagnato l’arrivo di Giorgia sul palco, che ha intonato i suoi più grandi successi. Poi è stata la volta di Annalisa, il suo video ‘Mon Amour’ è il più visto su youtube, la sua canzone è già candidata a diventare il tormentone dell’estate.

Un concertone che non ha disatteso le aspettative sia in quanto a ospiti che a durata. Tra gli ospiti più attesi c’era sicuramente l’istrionico Achille Lauro che con il suo look e le sue coreografie è riuscito ancora una volta a stupire. Il gran finale della serata è stato affidato a Biagio Antonacci, che ha alternato vecchi e nuovi successi. Una festa nella festa con il villaggio di Rds che già dal pomeriggio è stato preso d’assalto per godere delle tante attrazioni presenti nella piazza.

Ressa ma nessun problema di sicurezza all’apertura dei cancelli a cui è seguita la corsa per accaparrarsi un posto dietro la transenna. Il backstage è stato allestito in un bilico posizionato dietro il palco dove gli artisti hanno potuto così prepararsi e concentrarsi nei camerini mobili. E oggi si replica, con la festa per i 45 anni dell’emittente radiofonica che per tutta la giornata, con una carovana ha colorato l’intera città. Una festa pronta ad esplodere in una piazza che per una sera si trasformerà in una discoteca a cielo aperto facendo ballare ed ascoltare 45 anni di grandi successi di Rds, ma regalando anche un grande spettacolo con gli ospiti in programma, tra cui i ragazzi del talent show ‘Amici’.