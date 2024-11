La piscina delle Saline non vede ancora la luce. Chiusa da due settimane

Piscina delle Saline ancora chiusa, gli utenti: "Non se ne può più". Monta la protesta per la chiusura dell’impianto che ormai si protrae da più di due settimane. L’Amministrazione aveva invitato il gestore ad accelerare i tempi di riapertura, oltre a sottolineare l’insoddisfazione per le modalità di gestione che spesso lasciano gli utenti senza la possibilità di usufruire dell’impianto. La convenzione firmata tra amministrazione e società prevede che sia il gestore a provvedere alla sistemazione ‘garantendo la sicurezza degli utenti’. Il danno riguarda il controsoffitto dello spogliatoio maschile, per cui è già stato effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici del Comune. Gli utenti che si sono iscritti a settembre, sono già incappati in due guasti, uno che fortunatamente si è risolto in breve tempo e questo che si sta protraendo da quasi un mese. Un contratto in essere dal 2020 del valore di quasi 9 milioni di euro. Difficile per l’impianto di via del Molinello, funzionate pur se più vetusto dell’altro, sopperire alla richiesta delle numerose persone che si stanno recando presso altre società, in modo da poter continuare l’attività sportiva. La piscina delle Saline, insieme a quella del Molinello, sono entrambe frequentate anche da utenti provenienti dall’hinterland della spiaggia di velluto dove la piscina di Barbara è chiusa ormai da decenni.