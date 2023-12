La pista ciclopedonale tra Padiglione e Passatempo è finalmente realtà

Dopo alcuni imprevisti legati agli iter per gli espropri, a modifiche progettuali per renderla più sicura e da ultimo al maltempo che ha allungato il cantiere, sabato alle 10 sarà inaugurata la pista ciclopedonale realizzata tra Passatempo e Padiglione di Osimo. Un’infrastruttura verde che arricchisce la zona fluviale di Osimo e collegherà via Montefanese, all’altezza della scuola materna di Passatempo, a via Capanne, vicino al Centro di educazione ambientale. Il nuovo tratto è lungo un chilometro e mezzo e si congiungerà alla ciclopedonale Girardengo formando quindi un anello complessivo molto articolato, fino al parco VerdeEnergia di Astea a Campocavallo, permettendo di proseguire poi fino al mare su due ruote. Si tratta di un investimento di 150mila euro di fondi comunali che renderà Osimo più sostenibile e con sempre maggiori attrazioni anche dal punto di vista del cicloturismo. Il prossimo è la ciclabile che dalla zona della Vescovara arriverà al centro abitato di Campocavallo, unendosi a sua volta, tramite via Cagiata, al parco Astea.