La pista di pattinaggio è da sold out: esulta Pugnaloni

"La pista di pattinaggio sul ghiaccio in centro a Osimo ha fatto sold out queste feste". Pattini ai piedi, anche il sindaco Simone Pugnaloni, entusiasta per il tutto esaurito, ha pattinato in pieno centro storico sulla pista più grande del Centro Italia che sta facendo divertire grandi e bambini durante le festività natalizie. Resterà aperta tutti i giorni fino al 7 gennaio con orario 10.30-13, 15-20, 21.30-24. Sabato in cento arrivano gli zampognari mentre prosegue il calendario dei concerti natalizi nelle frazioni.