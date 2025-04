La pittura e la carta sono protagoniste

E’ giunto alla sedicesima edizione "FabrianoInAcquarello", evento internazionale che unisce artisti, curatori e appassionati da tutto il mondo attorno alla pittura ad acqua su carta. Con la partecipazione di 88 Paesi e oltre mille e 200 opere selezionate, l’edizione 2025, presentata ieri in sala Giunta, rafforza la centralità di Fabriano in questo ambito artistico, consolidandone il ruolo di fulcro culturale e produttivo a livello globale. Fabriano è da secoli sinonimo di carta d’eccellenza. In questa città, che ha dato i natali alla carta occidentale, si è sviluppata una tradizione manifatturiera che ha saputo unire competenza tecnica, patrimonio storico e visione innovativa. La carta prodotta a Fabriano, oggi come ieri, è apprezzata per le sue qualità uniche, diventando mezzo espressivo privilegiato per migliaia di artisti in tutto il mondo. FabrianoInAcquarello nasce e si sviluppa proprio su questo legame profondo, dove il materiale incontra l’ispirazione e si fa linguaggio universale.

Il convegno aprirà a Bologna, da domani a sabato, con laboratori, mostre e incontri presso il Teatro Arena del Sole, per poi proseguire a Fabriano da domenica a martedì, dove il cuore pulsante dell’iniziativa prenderà forma tra mostre diffuse, pittura en plein air, attività partecipative e momenti musicali. La mostra internazionale sarà visitabile fino all’8 giugno nei principali siti storici della città, trasformando Fabriano in un museo diffuso, in cui ogni scorcio dialoga con l’opera esposta. Non mancheranno le sessioni di confronto tra i leader internazionali dei Paesi partner e l’avvio della Painting Holiday che condurrà gli artisti in un percorso tra le bellezze naturalistiche e artistiche del territorio, fino a Venezia. A novembre, il webinar conclusivo renderà accessibili al pubblico globale i contenuti e le esperienze maturate durante il convegno.

L’assessore alla Bellezza Maura Nataloni ha evidenziato il legame tra l’identità della città e l’arte su carta: "E’ un evento che, nato da una visione artistica innovativa, ha saputo evolversi negli anni fino a diventare una tradizione consolidata e riconosciuta a livello internazionale". Anche Anna Massinissa, curatrice e fondatrice del progetto, ha condiviso la visione e l’impegno alla base della manifestazione: "FabrianoInAcquarello" è nato per superare i limiti dei classici concorsi: è un convegno internazionale inclusivo, dove ogni artista è benvenuto, dai grandi maestri ai giovani emergenti". L’evento, promosso dall’associazione culturale InArte con il sostegno del Comune di Fabriano e numerosi enti nazionali e internazionali, non è solo una rassegna espositiva, ma un progetto culturale che promuove la collaborazione tra le comunità artistiche, la formazione, la ricerca e l’innovazione.