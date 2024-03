"La pizza non deve mancare. Il cocktail di gamberi 4.2 come i chilometri dall’orto"

Lo chef Paolo Gioacchini del ristorante La Torre a Numana ha messo a punto un menu delizioso per il pranzo di Pasqua. Piatti che richiamano la tradizione marchigiana con un tocco di originalità che solo mani sapienti come le sue riescono a mettere in pratica. Chi resta a casa però po’ prendere spunto e rimodellare quanto creato dallo chef. Nella sua cucina a far da padrone è sempre, o quasi, il pesce. "Per l’aperitivo di benvenuto abbiamo optato per la pizza pasquale, maionese di rapa rossa e pastrami di tonno. La pizza non può mancare sulle tavole degli italiani a Pasqua. Il pastrami dà un po’ un’idea di internazionalizzazione che tanto piace – racconta -. Poi c’è l’opzione del baccalà scottato con panna acida, roscani e pompelmo rosa. Immancabile, secondo me, il cocktail di gamberi km 4.2. L’abbiamo chiamato proprio così il piatto perché è la reale distanza che intercorre tra la terra dell’Orto La Torre e le cucine del ristorante. Una manciata di minuti tra la raccolta e la lavorazione dei prodotti che permette di mantenere intatta la freschezza e le proprietà organolettiche della materia prima". Queste verdure, erbe, fiori e foglie, rigorosamente stagionali, vengono trattate dallo chef per creare e sperimentare tutte le ricette della tradizione e quelle dell’innovazione proposte dal marchio La Torre. "Tutto questo nel desiderio di continuare a migliorare la qualità dei nostri piatti, anche a Pasqua". Lo chef ha scelto il polpo arrostito con insalata di radicchio e salsa arachidi-mandarino come altro piatto: "Consiglierei vivamente di preparare i frescarelli che per la Pasqua 2024 preparo con raguse e coratella d’agnello. Il primo è rigorosamente tagliolini con seppie nostrane e fagiolini borlotti. Da ultimo la ricciola con finocchi, patate e carciofi". Il dolce è sui generis e ovviamente, a Pasqua, non può mancare: "Genovese all’olio di zucca, pralinato di mandorle e pinoli, gelato al tè e semi di zucca alla cantonese. Ecco il mio fine pasto". Per Pasqua il ristorante ha registrato il tutto esaurito per quanto riguarda le prenotazioni.

si.sa.