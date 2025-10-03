La poesia "resistente" a Similitudini

E’ dedicato alla poesia ‘resistente’ e portatrice di messaggi di pace, giustizia e libertà il festival ‘Similitudini’, che domani e domenica porterà a Jesi talk, concerti, mostre e installazioni. Tra gli ospiti più attesi c’è il giornalista e autore televisivo Sigfrido Ranucci, conduttore di ‘Report’, che domani (ore 18) nella Biblioteca Planettiana presenterà il suo libro ‘La Scelta’.

Ranucci, da anni in prima linea per la difesa della libertà dell’informazione, racconterà sé stesso e il suo lavoro. Prenotazione obbligatoria (info.similitudini@gmail.com e 0731538387).

Il popolare giornalista oggi (ore 21.15) sarà ospite del festival ‘Parlare Futuro’ al Palabaldinelli di Osimo, dove parlerà del suo libro e della propria attività.

‘Similitudini’ si inaugurerà a Palazzo Pianetti (ore 16.30) con il vernissage della personale di Elena Giustozzi, ‘La forma dell’acqua. Osservazioni ai margini dello sguardo’, in cui la poesia è ‘connessa’ alle arti visive.

Il festival ha come fil rouge la Resistenza.

Dopo Ranucci la Biblioteca ospiterà il talk e il concerto ‘Il suono della resistenza’ (ore 21, prenotazione obbligatoria) della band La Casa del Vento. Il gruppo toscano vanta oltre trent’anni di carriera musicale e culturale, ed è sempre sensibile ai temi della memoria e della giustizia sociale.

Non a caso ha collaborato, tra gli altri, con Patti Smith, che li ha voluti spesso al proprio fianco su alcuni prestigiosi palchi e in studio per due brani (‘Seneca’ e ‘Costantine’s Dreams’). Domenica (ore 17) si inizierà con ‘Lettere dei condannati a morte della Resistenza’. Due classi quinte dell’Istituto Cuppari Salvati leggeranno in tre luoghi (Cortile della Biblioteca, piazza della Repubblica e corso Matteotti) alcune lettere dei condannati a morte della Resistenza.

Tra gli eventi della giornata c’è il teatro in loop dell’attore Paolo Mazzanti, che alla Biblioteca Planettiana porterà in scena la vicenda poetica e umana del poeta e combattente nella Resistenza Franco Matacotta. E’ una performance per otto spettatori alla volta, in sei turni (dalle ore 18 alle 20.30; prenotazione obbligatoria).

Il festival si chiuderà alle ore 21, sempre nella Biblioteca Planettiana, con ‘Parlami di Gaza’, mostra itinerante che racconta la Palestina di ieri, oggi e domani, con le letture di Mervat Alramli, sceneggiatrice e scenografa, i suoni di Mohammed Abu Senjer, musicista, e le fotografie di Ahmad Jarboa, infermiere e fotografo, tutti palestinesi.