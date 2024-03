La poetessa del vernacolo. Addio ad Antonietta Talevi. Artista e anima del Passetto

Addio ad Antonietta Talevi, la poetessa del vernacolo anconetano. La spiaggia del Passetto perde una delle sue anime più vere. Sarà un’estate senza lo storico lettino blu e senza quella signora alta, riccia e bionda. Mancherà la sua risata autentica, il suo modo di fare genuino, la sua verve che l’ha resa attiva e vispa fino a 85 anni. Artista eclettica, con un passato da barista nelle storiche attività di famiglia, Antonietta è morta due giorni fa, a causa di un male incurabile. Sconvolto tutto il rione Adriatico e via Redipuglia, dove abitava, nonché gli amici del Passetto, quelli che salutava ogni mattina quando andava al mare. A dire il vero, lo scorso anno, in spiaggia, si era vista meno perché si era fratturata un braccio. Ma fino a due anni fa, Antonietta era una presenza fissa. Molto conosciuto pure suo marito, Marcello Magi, di cui era vedova. Con lui, aveva gestito il bar all’interno del cinema teatro Metropolitan. Poi, i due avevano preso in gestione il bar di piazza Cavour in stile liberty che si trova verso via Tre Cantori. Quindi, l’attività in Corso Carlo Alberto, vicino all’ex Cinema Coppi. La ricordano tutti, Antonietta. Il suo cuore ha smesso di battere venerdì. È spirata circondata dall’affetto dei suoi cari. Inutili i tentativi di strapparla alla morte. Aveva già perso una figlia, Patrizia, e a piangerla, ora, sono l’altro figlio, Gianluca, ma anche la nuora, Maristella, il genero Maurizio, i nipoti Giaris e Alessandra, il fratello Carlo e la sorella Carolina. Recitava nella compagnia teatrale Tany D’Ancona. Proprio Tany, l’amica di sempre, fatica a crederci: "È stato un fulmine a ciel sereno, se n’è andata in poche settimane. Ci teneva a dire la sua età e io la punzecchiavo: ´Ma perché?´. E lei: ´Così mi fanno i complimenti´. Si muoveva col bus, frequentava il Mercato delle Erbe e si occupava del cagnolino. Fui io a convincerla a recitare. Dapprima era scettica, poi ne fu entusiasta. Viaggiavamo per i teatri, un mese fa sono andata a trovarla. Mi ha detto: ´Che bei ricordi i nostri spettacoli´". Una foto pubblicata su Facebook dal gruppo Recremisi la ritrae sorridente sul palco. Lì che aveva trovato la sua dimensione: "Ciao Antonietta, buon viaggio". A ricordarla, è anche Simonetta Foschi, storica habitué del Passetto: "Io e mio marito l’abbiamo conosciuta al mare, parlavamo, facevamo il bagno insieme. Era simpatica e carina, la prima a venire da noi al mattino per raccontare aneddoti, poesie e barzellette". I funerali domani, 15.30, alla Misericordia.

Nicolò Moricci