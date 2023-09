La polemica politica: "E’ sbagliato ospitarequell’ex terrorista delle Br"

"Mi chiedo come possa una rispettabile amministrazione comunale tollerare che si ospitino ex-terroristi, come Renato Curcio, condannato nel 1974 per atti criminali riconducibili alle Brigate Rosse? Va bene che proviene da Sinistra Proletaria ma non ci occorre la sua presunzione che si vanta, in un’autocelebrazione tutta distorta, di pretendere di spiegarci dietro la sua nuova associazione ‘culturale’ cosa sia la nuova economia del capitalismo che si abbatte sulla formazione sociale". A dare il via alle polemiche è Chiara Cercaci consigliere comunale di Fratelli d’Italia che aggiunge: "Questo ex-terrorista e la sua storia non ci insegnano nulla tranne quello che semmai non deve mai più ripetersi: invidia, disagio sociale che scatena all’ennesima potenza solo odio sociale. La mia è una severa critica alle istituzioni, che da una parte non hanno consentito la presentazione del libro a Luca Traini (che a Macerata sparò a diversi migranti in strada, ndr) di fatto reo di un episodio pur grave ma per fortuna stupido e fine a se stesso e dall’altra non hanno invece chiuso le porte all’ideatore di un movimento che ha insanguinato la storia del Paese".

Le fa eco il vicino di scranno Antonio Grassetti che aggiunge: "Comunque non mi straccerò le vesti. In fondo, Curcio altro non fa se non esprimere le sue idee, un po’ come ci si aspettava da Luca Traini che non è stato autorizzato dalle istituzioni e per questo non è venuto, e un po’ come è avvenuto per Mario Adinolfi (che invece delinquente non è), investito da una folla rumorosa e aggressiva di ‘comunistelli de casa nostra’, scandalizzati per le idee che non condividono".

Il sindaco di Jesi Lorenzo Fiordelmondo la pensa diversamente e commenta: "Curcio è un uomo che ha scontato la sua pena, un cittadino libero che ha scontato la sua pena. Un locale della città lo ha chiamato ad esporre una sua pubblicazione su un tema che non ha nulla a che vedere con le sue scelte passate". A intervenire è anche l’ex presidente del consiglio Daniele Massaccesi: "È sconcertante leggere sul Carlino della presenza a Jesi, su iniziativa privata, per la presentazione di un libro, Curcio, già ideologo e uno dei capi delle Br, vero cancro del sistema democratico italiano, che rischiava in verità di diventare metastasi, in nome di una ideologia da cui l’Italia, per fortuna, ha dimostrato di sapere rifuggire e che è stata respinta con forza. Una persona che ha scontato la pena è vero ma rimane cattivo maestro. E secondo me non dovrebbe dare lezioni o presentare iniziative commerciali. Queste persone meritano l’oblio e non il palcoscenico".

Sara Ferreri