La polemica sul mercato del Piano "I soldi ci sono, il progetto si farà Il resto sono chiacchiere e falsità"

"Mercato del Piano: i soldi ci sono, il progetto di riqualificazione è ormai in fase avanzata. Tutto il resto chiacchiere e falsità". A dirlo con tono volutamente polemico è Ida Simonella, candidata a sindaco del centrosinistra alle elezioni comunali del 14-15 maggio prossimi: "Ci sono 8,2 milioni di euro, il mutuo, già formalizzato, è con Cassa Depositi e Prestiti. Il nuovo Mercato di Piazza D’Armi si fa. Questi sono i fatti _ aggiunge la leader di ‘Progetto Ancona’ che ieri mattina ha incontrato gli operatori commerciali del Piano _. Una rassicurazione agli imprenditori del mercato coperto, ma anche una risposta alle parole dello sfidante di centrodestra che ha parlato di mancanza di finanziamenti per il progetto di restyling. I soldi ci sono, la cifra è importante e ha seguito un preciso iter. La copertura finanziaria c’è e con la consegna dei progetti esecutivi si può procedere con la gara d’appalto. Nel frattempo parte la seconda fase delle demolizioni. Questo senza fare ricorso a mutui". In un mercato affollato e vitale, l’assessore Simonella ha dialogato anche coi passanti: "Noi crediamo in questo progetto e ci piace _ ha detto Paola Brunelli della Macelleria da Luciano e Paola, parlando con Simonella _. Desideriamo certo essere informati su come procede l’iter, in un percorso di condivisione che ha contraddistingue l’operazione di riqualificazione. L’idea della piazzetta interna, ad esempio, è arrivata proprio dagli operatori". La Simonella ha detto la sua: "È giusto che l’attenzione sia massima da parte degli operatori. Io ci sono, per ascoltare, trovare soluzioni e per dare risposte fondate sui fatti. Ma il progetto di riqualificazione del Mercato Coperto di Piazza D’Armi riguarda tutto il quartiere e tutta la città perché non darà solo nuovo impulso alle attività commerciali, ma nuovo slancio a tutta la zona".