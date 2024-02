La Polisportiva. Senigallia in luce

Ragazze della Polisportiva Senigallia in luce a Fabriano dove nello scorso fine settimana si è svolta la prima prova regionale Silver di ginnastica ritmica delle categorie LA ed LB e del torneo Gold Italia: dopo la preparazione nel periodo natalizio, si è trattato praticamente dell’esordio stagionale per le giovani ginnaste. Nella LA 1, per ragazze di classe 2015, podio tutto senigalliese con Matilde Branchini oro, davanti a Adele Paradisi argento ed Olivia Mancini bronzo. Nella LA 2, vince Eleonora Pettinari, anche lei ginnasta della Polisportiva Senigallia. Nelle varie categorie podi anche per Noemi Romagnoli, Gaia Carrieri, Irene Rocchetti, che consentono alla società rivierasca di confermarsi al vertice del settore ritmico della ginnastica marchigiana.